Liam Gallagher napisał piosenkę o córce Molly Moorish ("Now That I've Found You")

Liam Gallagher ujawnił, że na jego nowym albumie znajdzie się utwór dotyczący jego córki Molly Moorish.

Liam Gallagher (na zdjęciu z synem Gene'em) napisał piosenkę o swojej córce /David M. Benett /Getty Images

Przypomnijmy, że Liam Gallagher i Molly Moorish spotkali się po raz pierwszy w maju 2018 roku podczas koncertu The Rolling Stones, na którym były lider Oasis pełnił funkcję supportu.

Reklama

Matką 21-letniej Molly jest piosenkarka Lisa Moorish. Sam Gallagher nie widział swojej córki przez ponad 20 lat.

"Dziewczyna nie była jednak dla mnie problemem. Nie poznałem jej" - zapewniał Gallagher. "Miała dobrą opiekę, ciuchy, jedzenie, chodziła do dobrych szkół. Kupiłem im dom. Myślę, że było jej najlepiej z mamą" - opowiadał w rozmowie z "GQ".

"Nie jest dobrze, gdy jesteśmy do czegoś zmuszani. Myślę, że zostawimy to tak jak jest. Zobaczymy, co się stanie. Z pewnością bym jej nie odmówił" - wyjaśniał muzyk, gdy zapytano go o to, czy chciałby kiedykolwiek zobaczyć córkę.



Zdjęcie Molly Moorish / David M. Benett / Getty Images

Teraz, przy okazji zapowiedzi nowego albumu, Liam Gallagher zdradził, że napisał piosenkę o swojej córce pt. "Now That I’ve Found You".

"Jeden z utworów nazwany 'Now That I've Found You' zadedykowałem mojej córce Molly. Nie chodzi o to, że zaginęła lub została porwana przez Talibów. To działa na zasadzie 'od teraz jesteś w moim życiu'. To miłe" - mówił w Radiu X.



Zdjęcie Molly Moorish z matką Lisą / David M. Benett / Getty Images

Następca albumu "As You Were" ma ukazać się we wrześniu tego roku.

Sama Molly Moorish rozwija się w modelingu - jej karierą zarządza agencja Select Models.