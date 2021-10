Śmierć wybitnego twórcy muzyki filmowej potwierdziła jego przyjaciółka Joan Collins. W pożegnaniu nazwała Bricusse'a "gigantem naszych czasów".

Leslie Bricusse swoją karierę zaczął na początku lat 60. XX wieku po nawiązaniu współpracy z Anthonym Newleyem (prywatnie mąż Collins). Wspólnie stworzyli muzykę do musicalu "Stop The World I Want to Get Off". 10 lat później Bricusse skomponował muzykę do kultowego filmu "Willy Wonka i fabryka czekolady".

Za muzykę do tej produkcji nominowany został do Oscara, co otworzyło mu drogę do wielkiej kariery. W kolejnych latach tworzył muzykę m.in. do "Doktora Dolittle" i "Hooka", a także był zaangażowany w skomponowanie piosenek tytułowych do filmów o przygodach Jamesa Bonda - "Goldfinger" (wykonała ją Shirley Bassey) i "Żyje się tylko dwa razy" (śpiewała ją Nancy Sinatra).



Bricusse dzięki swojej pracy zdobył dwa Oscary. Jednego z nich otrzymał za piosenkę "Talk to the Animals" z filmu "Doktor Dolittle" (1968), a drugiego za muzykę do filmu "Victor/Victoria" (1983).

Ponadto kompozytor otrzymał nagrodę Grammy za piosenkę "What Kind of Fool Am I" z musicalu "Stop The World I Want To Get Off".