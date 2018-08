Leski "Pocisk": Nowy teledysk z córką Bogusława Lindy

Leski opublikował nowy teledysk. W "Pocisku" główną rolę oprócz muzyka wystąpiła córka Bogusława Lindy - Aleksandra Linda.

Aleksandra Linda w teledysku "Pocisk" /

"Nie mam wątpliwości, że to kobiety rządzą światem. Są grawitacją. My, mężczyźni pędzimy do nich z siłą pocisku, nie zważając na wybuch. To z jednej strony historia kobiety silnej i wyzwolonej, a z drugiej jest to opowieść o kobiecie wpisującej się w pokojową filozofię naszych czasów, co jednak nie przeszkadza jej w poruszaniu się na froncie i decydowaniu o linii pocisku" - mówi o piosence "Pocisk" Leski.



Reklama

Piosenka promuje drug solowy album Leskiego "Miłość. Strona B", który ukazał się w czerwcu 2018 roku.



W teledysku do utworu oprócz muzyka wystąpiła córka Bogusława Lindy i Lidii Popiel - Aleksandra Linda. Klip stworzyli Zosia Zija i Jacek Pióro.



Zobacz teledysk "Pocisk":