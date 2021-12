Hub, a tak naprawdę Leonard Hubbard, działał w The Roots od jego wczesnych lat. W składzie znalazł się w 1992 roku (jeszcze jako Square Roots) i był jednym z filarów zespołu. Jego partie basu słyszymy na najsłynniejszych albumach Rootsów - "Things Fall Apart" (1999) oraz "The Tipping Point" (2004). Basista opuścił zespół w 2006 roku, czyli dwa lata przed tym, jak The Roots stało się częścią "The Tonight Show with Jimmy Fallon".

Wideo youtube

Stosunki między byłym muzykiem, a zespołem w ostatnim czasie były napięte - Hub w 2016 roku pozwał Questlove'a i Black Thoughta oraz menedżera Roots, Shawna Gee o pieniądze, które chciał otrzymać za "bycie współzałożycielem zespołu". Charakterystyczne w jego grze było niezwykłe poczucie rytmu i melodii. W ustach zawsze można było zauważyć wykałaczkę, z którą nie rozstawał się podczas koncertów.

Reklama

Mimo to The Roots oddało hołd Hubbardowi. W mediach społecznościowych podzieliło się wzruszającym wpisem. "Z najcięższym sercem żegnamy się z naszym bratem Leonardem Nelsonem Hubbardem. Niech Twoje przejście na drugą stronę przyniesie pokój Twojej rodzinie, Twoim przyjaciołom, Twoim fanom i wszystkim tym, którzy Cię kochali. Spoczywaj w melodii, Hub" - czytamy.

Instagram Post

Hubbard chorował na szpiczaka mnogiego, czyli jednego ze rodzajów złośliwych raka krwi. To niejedyny członek The Roots, który w ostatnim czasie zmarł. Zaledwie w ubiegłym roku odszedł członek-założyciel grupy, raper Malik 'Malik B.' Abdul-Basit, a przyczyna jego śmierci nie została podana.