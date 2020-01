Leh: Rodzina publikuje ostatnią zwrotkę rapera

Rodzina Leha opublikowała na jego Facebooku ostatnią zwrotkę, którą młody raper napisał 15 lutego, czyli dzień przed tragiczną śmiercią.

Rodzina Leha opublikowała ostatnią zwrotkę rapera /Paweł Zanio /materiały prasowe

Michał Leszner, znany lepiej jako Leh, zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło 16 lutego 2019 roku na ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni.

Toyota, którą podróżował, uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej znajdujący się pomiędzy pasami ruchu. W wyniku wypadku zginęło również dwóch kolegów Leha.

Ostatnią płytą w dorobku rapera był krążek "Dziki i nietoperze" z 2018 roku. 5 czerwca 2019 roku światło dzienne ujrzała specjalna reedycja wydawnictwa.



Clip Leh Dorosłość (prod.Nerwus)

Kilka dni po premierze wznowienia albumu do sieci trafił klip do utworu "Miasto nocą" (sprawdź!). "Powstał, aby upamiętnić miłość Leha do swojego ukochanego miasta" - czytamy w opisie nagrania.

W lipcu 2019 roku ogromną niespodziankę fanom rapera sprawili jego rodzice, którzy na komputerze rapera odnaleźli niepublikowany wcześniej album.

"Mam dla Was bardzo dobrą informację. Dzisiaj razem z żoną uruchomiliśmy laptopa Michała po raz pierwszy od jego śmierci. W laptopie znaleźliśmy całą płytę nagraną za młodych lat. Czternaście niepublikowanych wcześniej utworów. Informacje odnośnie materiału Młodego (Młodego) Leha będą pojawiać się tutaj" - napisał Ryszard Leszner.



W kolejnych tygodniach do sieci trafiły archiwalne utwory Leha, podczas nagrywania których miał 11 i 13 lat.

Pod koniec stycznia tego roku rodzina Leha opublikowała ostatnią zwrotkę, którą napisał raper. "Ostatni tekst Leha napisani 15.02.2019 w nocy, dzień przed ....." - czytamy.