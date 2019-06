Leh: Pośmiertny teledysk do utworu "Miasto nocą"

Do sieci trafił pośmiertny teledysk do utworu "Miasto nocą" Leha. Klip promuje wznowienie albumu „Dziki i nietoperze’.

Michał Leszner, znany lepiej jako Leh, zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło 16 lutego na ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni.

Toyota, którą podróżował raper, uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej znajdujący się pomiędzy pasami ruchu. W wyniku wypadku zginęło również dwóch kolegów Leha.

"Niestety, musimy potwierdzić straszne wieści, które dotarły do nas rano z Gdyni. W wypadku samochodowym zginął Leh. Nie zapomnimy cię ancymonie!" - można było przeczytać na Facebooku wytwórni Alkopoligamia.

Pogrzeb rapera odbył się 23 lutego na Cmentarzu Witomińskim.

Po śmierci Lesznera spekulowano, że prowadzącym pojazd mógł być sam raper. Te doniesienia stanowczo zdementowała rodzina. "Leh nie prowadził samochodu, nie miał nawet prawa jazdy, był pasażerem i jechał samochodem wraz ze swoimi dwoma przyjaciółmi" - stwierdzono w komunikacie.



Ostatnią płytą w dorobku rapera był krążek "Dziki i nietoperze" z 2018 roku. 5 czerwca 2019 roku światło dzienne ujrzała specjalna reedycja wydawnictwa.

Kilka dni po premierze wznowienia albumu do sieci trafił klip do utworu "Miasto nocą". "Powstał, aby upamiętnić miłość Leha do swojego ukochanego miasta" - czytamy w opisie nagrania.



Zysk ze sprzedaży nowego wydania krążka ma trafić do rodziny tragicznie zmarłego rapera.

