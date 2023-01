Leepeck wraca z nowym singlem. Posłuchaj utworu "Dopóki jesteś"

"'Dopóki jesteś' to utwór oparty na naturalnych brzmieniach bębnów, pianina i gitar. Nagrany i zaśpiewany z rozmachem, przywodzący na myśl przeboje lat 80. i 90., prosty a jednocześnie głęboki, poruszający oraz wpadający w ucho" - czytamy w zapowiedzi.



"Jakiś czas temu dostałem od dziewczyny kubek z napisem 'Słoneczko głupie, kwiatek głupi, wszystko głupie, gdy Ciebie nie ma". Pomyślałem, że faktycznie warto wspólnie doświadczać piękna i cieszyć się życiem. Ale jednocześnie równie ważne, a czasem może nawet ważniejsze, jest to, że mamy drugą osobę u boku w tych najgorszych chwilach. Dlatego w odpowiedzi podarowałem jej kubek, na którym napisałem 'Gdy z chmur nie pada już deszcz i morza znikną już też, to wszystko nie liczy się, dopóki jesteś'" - opowiada Leepeck o historii powstania utworu.

Reklama

Singel będzie promował film 'Pokolenie Ikea' - adaptację bestsellerowej powieści o tym samym tytule. W rolach głównych: Bartosz Gelner i Michalina Olszańska. Film wejdzie do kin 3 marca.