Lech Janerka: Zobacz teledysk "Wanna na Wawelu"

Po 14 latach przerwy Lech Janerka prezentuje pierwszy oficjalny singel i teledysk. "Wanna na Wawelu" jest zapowiedzią szykowanego na jesień nowego albumu twórcy.

Lech Janerka prezentuje nowy teledysk /Ewelina Wójcik /Show The Show

"Wanna na Wawelu" to pierwsza zapowiedź następcy płyty "Plagiaty" z 2005 r. To z tego albumu pochodzi przebój "Rower".

Autorem pamiętnego klipu "Rower" jest Rafał Garcarek, który przygotował także animowany teledysk do "Wanny na Wawelu".

"Podczas pracy nad teledyskiem miałem dużą swobodę i możliwość własnej interpretacji 'Wanny na Wawelu'. Podczas rozmowy z Lechem ustaliliśmy ogólną koncepcję i założenia, a sam scenariusz powstał w późniejszych etapach pracy. Działaliśmy na żywym organizmie, w wyniku czego powstał obraz, który jest komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości i odbiciem polskiego społeczeństwa" - opowiada Rafał Garcarek.

Nagranie łączy charakterystyczne dla Lecha Janerki brzmienia gitar, wiolonczeli z elementami nowoczesnej elektroniki, za których produkcję odpowiada Bartosz Straburzyński, na co dzień gitarzysta w zespole Lecha.

Klip do "Wanny na Wawelu" jest skróconym komentarzem do tego, co w ostatnich latach działo się na rodzimej scenie politycznej i prezentuje migawki wydarzeń szeroko dyskutowanych w polskich mediach i domach.

