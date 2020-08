Leaves' Eyes: Szczegóły premiery albumu "The Last Viking"

W październiku pod sklepowe strzechy trafi "The Last Viking", ósmy album pochodzącej z Niemiec formacji Leaves' Eyes.

Zespół Leaves' Eyes niedługo wyda kolejną płytę /materiały prasowe

Nową płytę symfometalowej grupy o międzynarodowym składzie wyprodukował w całości Alexander Krull z Leaves' Eyes w swoim Mastersound Studio.

Reklama

Autorem okładki "The Last Viking" jest niemiecki artysta Stefan Heilemann, którego prace zdobią nagrania m.in. Kamelot, Epiki czy Pain.

W kompozycji "Black Butterfly" zaśpiewała gościnnie Clémentine Delauney, francuska wokalistka Visions Of Atlantis i była członkini austriackiej formacji Serenity.

Ósma płyta Leaves' Eyes ujrzy światło dzienne 23 października pod banderą rodzimej AFM Records (CD, dwupłytowa wersja CD, cyfrowo).

Z teledyskiem do premierowej kompozycji "Dark Love Empress" Leaves' Eyes możecie się zapoznać poniżej:



Clip Leaves' Eyes Dark Love Empress

Oto lista utworów albumu "The Last Viking":

1. "Death Of A King"

2. "Chain Of The Golden Horn"

3. "Dark Love Empress"

4. "Serpents And Dragons"

5. "Black Butterfly"

6. "War Of Kings"

7. "For Victory"

8. "Two Kings One Realm"

9. "Flames In The Sky"

10. "Serkland"

11. "Varangians"

12. "Night Of The Ravens"

13. "The Last Viking"

14. "Break Into The Sky Of Aeon".