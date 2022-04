Ponadto album zawiera występy goścki takich jak: Lil Wayne, Childish Gambino czy Nardo Wick. Wkrótce artystka wyruszy też w trasę koncertową "777 Tour". Nie zatrzymując się ani na chwilę Latto wydała też bonusowy remiks "Big Energy" z Mariah Carey i DJ Khaledem.

Latto prezentuje "777"

Przez ostatnie dwa lata Latto dała światu do zrozumienia, że jest tą, której można nienawidzić, ale obok której nie da się przejść obojętnie. Na początku 2021 roku wydała "The Biggest", pierwsze oficjalne wydawnictwo pod nowym pseudonimem. Po wydaniu przebojowego singla "Big Energy" we wrześniu 2021 roku, Latto stała zdobyła kolejne rzesze fanów. Zsamplowany z "Genius of Love" (Tom-Tom Club) utwór znalazł się w pierwszej dwudziestce listy Billboard Hot 100, a obecnie zajmuje 14. miejsce i pokrył się złotem.

Clip Latto Big Energy

Latto dominuje również na wszystkich platformach radiowych - docierając do pierwszej piątki w kategorii Pop i 1. miejsca w kategorii Urban i Rhythm. W listopadzie Latto zadebiutowała w telewizji u Setha Meyersa, gdzie wykonała swój przebój.

Tracklista "777":

1. "777 Pt. 1"

2. "777 Pt. 2"

3. "Wheelie" (feat. 21 Savage)

4. "Big Energy"

5. "Sunshine" (feat. Lil Wayne & Childish Gambino)

6. "Like a Thug" (feat. Lil Durk)

7. "It’s Givin"

8. "Stepper" (feat. Nardo Wick)

9. "Trust No Bitch"

10. "Bussdown" (feat. Kodak Black)

11. "Soufside"

12. "Sleep Sleep"

13. "Real One"

14. "Bonus: Big Energy" (Remix).

Clip Latto Wheelie ft. 21 Savage

Kim jest Latto?

23-letnia wschodząca raperka wychowana w Atlancie w stanie Georgia pracuje na swój sukces, odkąd skończyła osiem lat. Zwyciężczyni pierwszego sezonu "Rap Game" nieprzerwanie wydaje muzykę od 2016 roku, a w 2020 podpisała profesjonalny kontrakt. W czerwcu 2019 roku Latto wydała EP-kę "Big Latto", która zawierała jej przebojową piosenkę "Bitch From Da Souf". Kolejne wydawnictwo z grudnia 2019 roku, "Hit The Latto", zawierało wersję remiksu utworu z udziałem Saweetie i Triny, a towarzyszący mu klip obejrzano ponad 86 milionów razy. Jej wcześniejszy imponujący katalog muzyki obejmuje "Miss Mulatto" (2016), "Latto Let ‘Em Know" (2017) i "Mulatto" (2018).



Jako część elitarnej nowej fali raperek, takich jak Megan Thee Stallion, City Girls, Saweetie i nie tylko, Latto udowodniła, że jej gra, pełna dowcipnych i surowych wersetów, nie ma sobie równych. Jej utwór "Bitch From Da Souf (Remix)" z udziałem Saweetie i Triny pokrył się złotem, czyniąc Latto pierwszą solową raperką z Atlanty, która tego dokonała.

Instagram Post

Latto była także jedną z zaledwie dwóch kobiet w klasie XXL 2020 Freshman, co było kolejnym kamieniem milowym w jej karierze. W sierpniu 2020 roku Latto wydała swój debiutancki projekt dla dużej wytwórni, "Queen of Da Souf", a później w tym samym roku wydała rozszerzoną wersję projektu z wieloma wyróżniającymi się utworami, takimi jak "In n Out" z City Girls, "Sex Lies" z Lil Babym i platynowy utwór "Muwop" z Gucci Mane'em. Oprócz własnej muzyki, Latto pojawiła się w kultowym klipie Cardi B z Megan Thee Stalliom "WAP" i w utworach "Go Crazy (Remix)" Chrisa Browna i Young Thuga z Futurem i Lil Durkiem, "Do It" (Remix) Chloe i Halle z Doją Cat i City Girls, czy "Make Em Say" NLE Choppy i nie tylko.

Pierwsze oficjalne wydanie Latto z 2021 roku, "The Biggest", było wprowadzeniem do jej nowego pseudonimu artystycznego. Wraz z otwarciem tego nowego rozdziału w jej karierze gwiazda Latto świeci jeszcze jaśniej. Otrzymała swoje pierwsze w historii nominacje do BET 2021 w kategoriach najlepszy nowy artysta i najlepsza artystka hip hop, a następnie dała niesamowite występy na 2021 BET Hip Hop Awards (medley "Big Energy" i "Soufside") i 2021 MTV Video Music Awards (gdzie zapowiedziała "Big Energy" i zaprezentowała "Bitch From Da Souf" i "Muwop"). Oprócz debiutu na VMA otrzymała swoją pierwszą nominację do VMA w kategorii wykonanie roku za "Sex Lies".