Nagrody Carl Prisen wręcza się w Danii od 2013 roku. Przyznawane są kompozytorom i autorom piosenek w 15 kategoriach, obejmujących różne gatunki muzyczne. Lars Ulrich otrzymał Nagrodę Honorową (Arespris), która wiąże się z gratyfikacją finansową w wysokości 30 tys. koron duńskich (ok. 19 tys zł). Kwotę tę, słynny na całym świecie perkusista, przekazał Danish Songwriting Academy (uczelni dla twórców piosenek, funkcjonującej w Roskilde).

Jak donosi serwis muzyczny Blabbermouth.net, Ulrich został uhonorowany za odegranie znaczącej roli w procesie, jaki dwie dekady temu Metallica wytoczyła platformie streamingowej Napster o naruszanie praw autorskich. Doceniono go także za wkład w komponowanie klasycznych utworów zespołu, takich jak "Enter Sandman", "Nothing Else Matters" i "Master Of Puppets".

W zeszłym roku Ulrich, który od blisko 40 lat mieszka w USA, przyznał w podcaście "Tanya's Table", że z biegiem czasu "czuję się coraz bardziej Duńczykiem i akceptuję swoje korzenie". Powiedział wówczas: "Jestem bardzo szczęśliwy w San Francisco. Uwielbiam mentalność Bay Area (gęsto zaludniony rejon wokół zatoki San Francisco i San Pablo - przyp. red.). Ale też coraz lepiej rozumiem i doceniam rolę duńskiej kultury, która mnie ukształtowała".