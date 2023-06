Lancer: Nadciąga burza (nowa płyta "Tempest")

Nowy longplay szwedzkiego kwintetu trafi na rynek 11 sierpnia nakładem niemieckiej Fireflash Records. Materiał dostępny będzie jako dwupłytowy album winylowy, cyfrowo oraz w wersji CD w digipacku (z dwoma bonusowymi kompozycjami: "End Of The World" i "Postlude").

Pierwszy od sześciu lat album Lancer pilotuje singel "Fan The Flames".



"Od razu rozpoznacie wszystkie elementy stylu Lancer, ale i usłyszycie w tej muzyce nową intensywność i wykonanie. Zupełnie świeże emocje wnosi również fakt, że to pierwszy wypuszczony przez nas utwór z nowym wokalistą Jackiem Stroemem. Rozwinęliśmy też nasze brzmienie, które jest teraz mroczniejsze. Co do produkcji, jest ona bardziej dynamiczna i autentyczna. To pełniejsze brzmienie z nowymi elementami, po które wcześniej nie sięgaliśmy" - o singlu "Fan The Flames" i brzmieniu nowego dokonania Szwedów powiedział Fredrik Kelemen, gitarzysta Lancer.

Dodajmy, że wokalista Jack L. Stroem (także w szeregach Vandor) dołączył do składu Lancer w roku 2019. Nowym nabytkiem zespołu jest także perkusista Pontus Andrén.



Singel "Fan The Flames" Lancer możecie sprawdzić poniżej:

Wideo LANCER - Fan The Flames (official lyric video)

Lancer - szczegóły płyty "Tempest" (tracklista):

1. "Purest Power"

2. "Fan The Flames"

3. "Entity"

4. "Out Of The Sun"

5. "Tempest"

6. "Corruption"

7. "Blind Faith"

8. "We Furiously Reign"

9. "Eye For An Eye"

10. "The Grand Masquerade".