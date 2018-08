Lanberry przed koncertem Dwójki w Stalowej Woli. "Liczę na publiczność"

- Każdy występ niesie ze sobą fajne emocje – mówi Interii Lanberry, która wystąpi w Stalowej Woli na koncercie plenerowym telewizyjnej Dwójki. Impreza w ramach trasy "Lato, muzyka, zabawa" odbędzie się 5 sierpnia. Początek transmisji w TVP2 o 20:05.

Lanberry wystąpi w Stalowej Woli /LUKASZ KALINOWSKI / East News

Lanberry w Stalowej Woli wykona dwie piosenki - "Ostatni most" oraz "Gotowi na wszystko" (nagrana wraz z Piotrem Kupichą).

- Liczę, że złapię fajny kontakt z publicznością. Lubię jak coś mnie zaskakuje i mam nadzieję, że w Stalowej Woli coś mnie przyjemnie zaskoczy - mówi Lanberry.

Wokalistka dodaje też, że często jest zaskoczona wysokim poziomem organizacji koncertów w małych miastach.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lanberry o koncercie w Stalowej Woli w ramach trasy "Lato, muzyka, zabawa" INTERIA.TV

- Występy plenerowe to jest coś, co uwielbiam, To spełnienie moich marzeń. Kiedy przyjeżdżamy do małych miejscowości, widzimy mega dużą scenę ze świetnym nagłośnieniem. Zdarza nam się być w szoku, gdy widzimy, jak wysoki poziom trzymają te koncert od strony technicznej - dodaje Lanberry.

Oprócz wokalistki w Stalowej Woli wystąpią: Bednarek, Grzegorz Hyży, Red Lips, Kasia Kowalska, De Mono, Papa D., Feel,, Cleo, Monika Lewczuk i Agnieszka Adamczewska.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź koncertu Dwójki w Stalowej Woli w ramach trasy "Lato, muzyka, zabawa" TVP