Lanberry i teledysk "Tylko tańczę": Słodko-gorzki przekaz

"Tylko tańczę" to najnowszy teledysk Lanberry promujący płytę "Co gryzie Panią L.?".

Lanberry (czyli Małgorzata Uściłowska) w październiku 2020 r. wydała swoją trzecią płytę "Co gryzie panią L.?". Album promował singel "Mirabelki".

Teraz do sieci trafił teledysk do piosenki "Tylko tańczę". Wokalistka jest współautorką pomysłu i scenariusza.

"Ja tylko tutaj tańczę, nie zostanę tu na zawsze - to z jednej strony lekkie, zabawne stwierdzenie, a z drugiej świadomość przemijania i tego, że wszystko kiedyś się kończy. Robię to, co chcę, czyli to, co dla mnie jest ważne, ponieważ mam świadomość, że mam tylko ten moment, że wszystko jest chwilowe" - mówi Lanberry.

Teledysk do utworu wyreżyserował Adam Romanowski, z którym Lanberry pracowała już przy wcześniejszych produkcjach.

"W klipie do 'Tylko tańczę' pokazałam jeden z wielu kontekstów, w którym widać, jak niebezpieczne jest życie wbrew własnym pragnieniom i potrzebom. Widzimy dwójkę ludzi, których relacja zdecydowanie nie należy do partnerskich. To życie według krzywdzących stereotypów i sztucznie przypisanych ról. Zadowalanie innych kosztem siebie nie może się dobrze skończyć. Dziewczyna, próbując wpisać się w scenariusz, który został z góry napisany przez kogoś innego, staje się kimś, kim nigdy nie chciała być. To rodzi frustrację, żal, krzywdę i wzajemną wrogość" - tłumaczy Lanberry.

"W mojej historii bohaterka ostatecznie wybiera siebie i wolność. I to też chcę podkreślić, że w każdym momencie możemy zawrócić, możemy wybrać siebie niezależnie od tego, jak daleko zabrnęliśmy w niezdrowym układzie. Ważne, by zaufać sobie i nie poddawać się lękowi. Dotyczy to zresztą nie tylko relacji osobistych, ale również zawodowych czy społecznych. Dlatego ważne jest to, aby odcinać się od sytuacji i osób, które ograniczają naszą wolność i rozwój, bo tylko wtedy będziemy mogli wzrastać w zgodzie ze sobą" - dodaje wokalistka.

Piosenka ukaże się w serwisach muzycznych jako maxisingiel z remixem.