​Lana Del Rey zdradziła fragment najnowszego utworu

O najnowszej płycie Lany Del Rey mówi się już od dawna. Jesienią 2018 r. wokalistka zaprezentowała trzy single, które zapowiadają najnowszą płytę "Norman Fucking Rockwell". 1 stycznia artystka na swoim Instagramie podzieliła się fragmentem kolejnego utworu, publikację jednak szybko usunęła.

Znamy już trzy utwory z długo zapowiadanej i wyczekiwanej przez fanów płyty "Norman Fucking Rockwell" - "Mariners Apartment Complex", "Venice Bitch" oraz "How To Disappear". Płyta ma się ukazać 29 marca 2019 roku.

Kolejny utwór, którym Lana Del Rey podzieli się z nami w styczniu nosi tytuł "Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have - But I Have it". Jego fragment wokalistka zaprezentowała już na swoim Instagramie, po czym go usunęła. Fani byli jednak szybsi i zarejestrowali filmik.



Lana do tej pory zdradziła też, o czym będzie opowiadał tytułowy utwór na "Norman Fucking Rockwell".

Będzie to historia o mężczyźnie, który choć jest świadomy swojego talentu, ciągle powtarza, że jest beznadziejny. Artystka tak bardzo polubiła kawałek, że całą płytę nazwała jego tytułem.

Jak dotąd ostatnim albumem amerykańskiej wokalistki jest "Lust For Life" z 2017 roku.