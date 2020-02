Lamb Of God: Sprawdź singel z nowej płyty

”Checkmate” – to tytuł nowego singla z ”Lamb Of God”, ósmego albumu Amerykanów.

Lamb of God zaprezentowali nowy singel /Travis Shinn /

Nowy longplay grupy z Richmond w stanie Wirginia trafi na rynek 8 maja w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records.

Na pierwszej od pięciu lat płycie Lamb Of God usłyszymy nowego perkusistę Arta Cruza, muzyka znanego także z Prong i Winds Of Plague.

Nad przebiegiem produkcji czuwał, zgodnie z tradycją, Josh Wilbur (Korn, Megadeth, Gojira, Trivium).

W utworze "Poison Dream" zaśpiewał gościnnie Jamey Jasta z Hatebreed, a w kompozycji "Routes" Chuck Billy z Testament.

Przypomnijmy, że Lamb Of God zagrają 2 kwietnia w Tauron Arenie Kraków (w ramach wspólnej trasy Kreator i Power Trip).



Singla "Checkmate" Lamb Of God możecie posłuchać poniżej:

Oto lista utworów albumu "Lamb Of God":

1. "Memento Mori"

2. "Checkmate"

3. "Gears"

4. "Reality Bath"

5. "New Colossal Hate"

6. "Resurrection Man"

7. "Poison Dream"

8. "Routes"

9. "Bloodshot Eyes"

10. "On The Hook".