Lamb Of God: Nowy album "Omens" nagrany

Dziewiąty longplay cenionych groovemetalowców z Richmond w stanie Wirginia trafi do sprzedaży 7 października nakładem Epic Records i Nuclear Blast Records. Materiał dostępny będzie m.in. w kilku wersjach CD oraz szeregu edycji winylowych.

Nad prawidłowym przebiegiem sesji nagraniowej czuwał wieloletni współpracownik Lamb Of God, amerykański producent Josh Wilbur, fachowiec działający w tej sferze z m.in. Korn, Megadeth, Gojirą i Trivium. Rejestracja odbyła się w kalifornijskim studiu Henson (dawniej A&M), gdzie niegdyś wykuwano klasyki The Doors, Pink Floyd, Ramones i Soundgarden.

"Muskularny, przesiąknięty złością, charakteryzujący się pesymistycznym spojrzeniem zarówno na wewnętrzne rozterki, jaki i kwestie ogólnoświatowe, 'Omens' to wściekły wpis do katalogu Lamb Of God i być może najbardziej gniewny album, jaki do tej pory stworzyli" - czytamy w notce informacyjnej.

"Nevermore", pierwszy singel z "Omens", poznamy już w piątek, 10 czerwca.

Pomnikowy utwór (i wideoklip) "Redneck" Lamb Of God możecie zobaczyć poniżej:

Clip Lamb Of God Redneck

Na płycie "Omens" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. Nevermore

2. Vanishing

3. To The Grave

4. Ditch

5. Omens

6. Gomorrah

7. Ill Designs

8. Grayscale

09. Denial Mechanism

10. September Song