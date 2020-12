Lake Of Tears: Szczegóły premiery albumu "Ominous"

W lutym 2021 roku pierwszą od 10 lat płytą przypomną o sobie Szwedzi z Lake Of Tears.

Grupa Lake Of Tears przygotowała nowy album /materiały prasowe

"Ominous", dziewiąty album Lake Of Tears, będzie mieć swą premierę 19 lutego 2021 roku. Jego wydaniem zajmie się niemiecka AFM Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz w dwu edycjach winylowych.

Przypomnijmy, że głównodowodzącym Lake Of Tears jest od samego początku grający na gitarze wokalista Daniel Brennare, któremu od tego roku towarzyszy perkusista Christian Silver.

Dodajmy, że twórczość powstałego na początku lat 90. Lake Of Tears oscyluje dziś wokół progresywnego grania, mrocznego rocka i gothic metalu.

Wideoklip do tytułowego utworu z poprzedniego albumu "Illwill" (2011 r.) Lake Of Tears możecie sobie przypomnieć poniżej:

Oto program płyty "Ominous":

1. "At The Destination"

2. "In Wait And In Worries"

3. "Lost In A Moment"

4. "Ominous One"

5. "Ominous Too"

6. "One Without Dreams"

7. "The End Of This World"

8. "Cosmic Sailor"

9. "In Gloom".