Lady Gaga zaśpiewa hymn USA podczas zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta

Lady Gaga, Jennifer Lopez i Tom Hanks znajdą się wśród gwiazd, które uświetnią przejęcie władzy przez prezydenta Joe Bidena. Podczas ceremonii zaprzysiężenia na Kapitolu hymn narodowy "The Star-Spangled Banner" wykona zdobywczyni Grammy i Oscara Lady Gaga.

Lady Gaga zaśpiewa hymn USA na inauguracji prezydenta Joe Bidena

W środę po zaprzysiężeniu Joe Bidena i wizycie na Cmentarzu Narodowym w Arlington, w której wezmą udział politycy, artyści i przedstawiciele z wszystkich 50 stanów i kilku terytoriów USA wirtualną "Parade Across America" (parada przez Amerykę) poprowadzi Tony Goldwyn, który wcielił się w rolę prezydenta USA Fitzgeralda Granta w filmie "Skandal". Wystąpią także komik Jon Stewart oraz piosenkarka i aktorka Andra Day.

Jak zauważył dziennik "Wall Street Journal" ceremonia zaprzysiężenia, która zwykle odbywa się około południa, będzie emitowana w wielu głównych amerykańskich stacjach telewizyjnych. Bezpłatną transmisję wydarzenia zapewniają także internetowe wideo streamingowe serwisy jak Peacock.



"Inauguracja prezydencka to zazwyczaj wielki dzień parad, balów i ceremonii, w których uczestniczą tysiące ludzi i czołowych przedstawicieli amerykańskiego rządu. Biorąc jednak pod uwagę obawy związane z pandemią, komitet inauguracyjny zachęca Amerykanów, by nie podróżowali do Waszyngtonu na 59. inaugurację. W związku z tym wiele towarzyszących wydarzeń będzie miało charakter wirtualny" - podkreśla "WSJ".



Inauguracje zazwyczaj obejmują występy muzyków i wykonawców najwyższej klasy. W tegorocznym programie zapowiedziani są m.in. także Bruce Springsteen, Foo Fighters, Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake i Garth Brooks. Swoje utwory czytać będzie Amanda Gorman, pierwsza krajowa laureatka poezji młodzieżowej.



O godz. 20.30 lokalnego czasu (w czwartek 1.30 polskiego czasu) rozpocznie się 90-minutowy program telewizyjny "Celebrating America", prowadzony przez Toma Hanksa. Prezydencki Komitet Inauguracyjny (PIC) zapowiedział, że program obejmie także wypowiedzi Bidena oraz wiceprezydent Kamali Harris.



"Inauguracja stwarza wyjątkową okazję do zwrócenia uwagi na odporność i ducha zjednoczonej Ameryki. W minionym roku byliśmy świadkami niezliczonych bohaterów, którzy wkroczyli na pierwszą linię frontu i służyli swoim rodakom w Ameryce, więc opowiadamy ich historie, (...) świętujemy to, co najlepsze w naszym kraju i jego mieszkańcach" - głosi oświadczenie dyrektora generalnego PIC Tony'ego Allena.



Występy muzyczne i innych celebrytów od dawna są częścią uroczystości z okazji prezydenckiej inauguracji. Przed czterema laty po przejęciu władzy przez Donalda Trumpa wystąpili m.in. Jon Voight, Antonio Sabato Jr. oraz Stephen Baldwin.

Pierwsza inauguracja Baracka Obamy, w roku 2009, przyciągnęła Arethę Franklin, kwartet z udziałem Yo-Yo Ma, Itzhaka Perlmana. W cztery lata później "The Star-Spangled Banner" zaśpiewała Beyoncé.



Bill Clinton zapewnił sobie udział Michaela Jacksona, Arethy Franklin, Barbry Streisand, Eltona Johna i Fleetwood Mac. Inaugurację Ronalda Reagana wzbogacili The Beach Boys. James Brown wystąpił podczas uroczystości przejmowania władzy przez Richarda Nixona.

Prawdziwa plejada gwiazd pojawiła się na inauguracji prezydentury Johna F. Kennedy'ego w 1961 roku. Byli pośród nich Nat King Cole, Harry Belafonte, Tony Curtis, Bette Davis, Ella Fitzgerald i Sidney Poitier. Rolę mistrza ceremonii pełnił Frank Sinatra.