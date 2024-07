Wokalistka przyznała, że nie pierwszy miała okazję zetknąć się z jej twórczością. Zdradziła też, jak wyglądały przygotowania do jej występu.

Lady Gaga INCREDIBLE Live Performance at the Paris 2024 Olympic Games | #Paris2024 #Olympics

Lady Gaga INCREDIBLE Live Performance at the Paris 2024 Olympic Games | #Paris2024 #Olympics

Występ Lady Gagi sprawił, że w sieci zaroiło się od żartów na temat tego, co pokazała wokalistka. Nie zabrakło m.in. nawiązań do jej stroju, sposobu w jaki śpiewała oraz powiązania jej występu z obecnymi we Francji szczurami. Sieć podbił również jeden z tancerzy wokalistki, który trzymał jeden z jej pomponów. Hitem stał się niezbyt zadowolony wyraz jego twarzy.