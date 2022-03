Lady Gaga na rozdaniu nagród podczas wojny w Ukrainie. Internauci krytykują

Cały świat od kilku dni z przerażeniem obserwuje dramat rozgrywający się na terenie Ukrainy. Mimo to zaplanowana na niedzielny wieczór huczna gala rozdania nagród SAG Awards odbyła się zgodnie z harmonogramem. Choć podczas ceremonii pojawiły się nawiązania do wojny, a wiele gwiazd wyraziło solidarność z narodem ukraińskim, internauci i tak są zniesmaczeni, że impreza w ogóle doszła do skutku. Lady Gaga, która była na niedzielnej gali, wzięła w obronę organizatorów. I zebrała za to cięgi od fanów.

Lady Gaga podczas SAGA 2022 / Jeff Kravitz / Contributor /Getty Images