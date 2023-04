Lady Gaga mianowana przez prezydenta USA. Czym się zajmie?

W oświadczeniu prasowym Biały Dom podkreślił nie tylko ogromny dorobek artystyczny Lady Gagi, ale także zwrócił uwagę na jej działalność charytatywną, wspieranie społeczności LGBTQI+ i podejmowanie działań, które mają zwrócić uwagę na kwestię zdrowia psychicznego.

"Lady Gaga podróżowała z prezydentem Bidenem, aby wesprzeć kampanię 'It's On Us', mającą na celu zwalczanie napaści na tle seksualnym na uniwersyteckich kampusach. Przez lata niestrudzenie pracowała na rzecz równości i była orędowniczką świadomości w zakresie zdrowia psychicznego. Wraz ze swoją mamą Cynthią Germanotta założyła i prowadzi fundację Born This Way, która wspiera zdrowie psychiczne młodych ludzi i współpracuje z nimi na rzecz budowania bardziej życzliwego świata" - czytamy w oświadczeniu.

Lady Gaga wyróżniona przez prezydenta Bidena

Na liście osób powołanych do Prezydenckiego Komitetu ds. Sztuki i Nauk Humanistycznych obok Lady Gagi i Bruce'a Cohena znalazło się ponad 20 nazwisk. Wśród nich m.in. takie osobistości, jak: Jon Batiste, George Clooney, Jennifer Garner, Marta Kauffman, Ricky Kirshner, Troy Kotsur, Katie McGrath, Shonda Rhimes, Joe Walsh czy Kerry Washington.

Prezydencki Komitet ds. Sztuki i Nauk Humanistycznych (PCAH) został powołany w 1982 roku i jest komitetem doradczym Białego Domu w kwestiach kulturalnych. Współpracuje bezpośrednio z administracją i trzema głównymi agencjami kulturalnymi: National Endowment for the Arts, National Endowment for the Humanities oraz Institute of Museum and Library Services. Komitet składa się zarówno z członków prywatnych, jak i publicznych. Członkowie prywatni są mianowani przez prezydenta i są wybitnymi artystami, filantropami, przedsiębiorcami oraz państwowymi i lokalnymi urzędnikami publicznymi, którzy wykazali się zaangażowaniem w sztukę i nauki humanistyczne.

W sierpniu 2017 r. wszyscy ówcześni członkowie prywatnego komitetu złożyli rezygnację w ramach protestu przeciwko reakcji ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa na wiec Unite the Right w Charlottesville w Wirginii. Później rzecznik Białego Domu poinformował, że Donald Trump zamierza rozwiązać komitet, który w jego opinii "nie jest odpowiedzialnym sposobem na wydawanie pieniędzy amerykańskich podatników". 30 września 2022 r. Prezydent Joe Biden ponownie powołał Prezydencki Komitet ds. Sztuki i Nauk Humanistycznych.