Lady Gaga jest w ciąży? Mistrzowska riposta wokalistki

Lady Gaga postanowiła w zdecydowany sposób postanowiła zdementować plotki o tym, że jest w ciąży.

Lady Gaga pracuje nad szóstą płytą /Gregg DeGuire /Getty Images

Życie prywatne zwyciężczyni Oscara w kategorii najlepsza piosenka filmowa (za utwór "Shallow" z filmu "Narodziny gwiazdy") w ostatnim czasie jest tematem serwisów plotkarskich. Jeszcze przed galą media rozpisywały się nad potencjalnym romansem Lady Gagi z Bradleyem Cooperem, co Gaga ostatecznie zdementowała.

"Ludzie widzieli między nami miłość i wiecie co, chcieliśmy, aby to właśnie zobaczyli. 'Shallow' to piosenka o miłości. 'Narodziny gwiazdy' to film o miłości. Pracowaliśmy bardzo ciężko przez cały tydzień nad tym występem" - stwierdziła w programie Jimmy’ego Kimmela.

Teraz natomiast pojawiły się plotki na temat możliwej ciąży wokalistki. Ta szybko jedna zdecydowała się odpowiedzieć na takie doniesienia.

"Ciąża? Tak jestem w ciąży. Z szóstym albumem" - napisała.



Przypomnijmy, że dyskografię Lady Gagi zamyka album "Joanne" z października 2016 roku.



Zobacz klip "John Wayne":

