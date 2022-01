Ladaco zadebiutował w 2019 r. płytą "Pierwsze Primo", która przyniosła 10 utworów, w tym singlowy "Jest dobrze".

Wideo Ladaco – Jest dobrze

Teraz Rafał Benedek zapowiada na ten rok drugi album "Drugie Primo". Po utworze "Bujny krzak" poznaliśmy refleksyjno-nostalgiczny singel "Jezioro łabędzie".

"Sugestywne obrazy banalnej codzienności - wyblakły widok z balkonu, koty sąsiada - płyną powolnie w rytm hip-hopowego retro beatu. Kontrapunktem do zwrotek opisujących szarą codzienność jest podnoszący na duchu refren, w którym mowa jest o życiu na 'najlepszym z możliwych światów'" - czytamy w zapowiedzi.



"Kiedy myślę o tym kawałku, wyobrażam sobie mieszkanie w bloku, w centrum dużego polskiego miasta, z nieokreślonym ale bardzo szerokim widokiem na całą metropolię: monotonnym, rozpościerającym się aż po horyzont. Myślę sobie, że to przynajmniej w jakiejś części, codzienność każdego z nas - ta szara, o której się nie mówi. W teledysku nagranym 'z ręki', podczas weekendowego spaceru starałem się zbliżyć do tej szarości i okazało się, że z bliska nabiera kolorów. Pomyślałem wtedy, że idealnie oddaje klimat tego kawałka" - komentuje Ladaco.

Wideo Ladaco — Jezioro łabędzie

Kim jest Ladaco?

Pod tym pseudonimem kryje się Rafał Benedek - wokalista i multiinstrumentalista, który na co dzień zajmuje się grafiką. Jego muzyka jest fuzją popu, alternatywy, elektroniki i analogowych brzmień żywych instrumentów. W tekstach miesza ironię i melancholię.

Prywatnie jego wujkiem jest gitarzysta Janek Benedek, współtwórca wielu przebojów grupy T.Love (to on odpowiada za kompozycje z płyt "Pocisk miłości" i "King"). W tym roku powrócił do zespołu Muńka Staszczyka, by przygotować nowy album "Hau, hau" (premiera 22 kwietnia).