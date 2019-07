Lacuna Coil: Posłuchaj nowego utworu "Layers Of Time"

Włosi z Lacuna Coil podzielili się z fanami nową kompozycją z dziewiątej płyty.

Lacuna Coil udostępnili nowy utwór /Oficjalna strona zespołu

Mowa o utworze "Layers Of Time", który usłyszymy na "Black Anima", nowym longplayu mediolańskiej formacji, który trafi do sprzedaży 11 października w barwach niemieckiej Century Media Records.

W specjalnej wersji album zostanie wzbogacony o trzy utwory: "Black Feathers", "Through The Flames" i "Black Dried Up Heart".

Przypomnijmy, że Lacuna Coil będzie gościem specjalnym na trasie folkmetalowej grupy Eluveitie z Finlandii. W jej ramach oba zespoły (plus Infected Rain z Mołdawii) zobaczymy

w krakowskim Kwadracie (10 grudnia) i w warszawskim klubie Progresja (11 grudnia)

Premierowego utworu "Layers Of Time" Lacuna Coil możecie posłuchać poniżej:

Wideo Layers of Time

Na płycie “Black Anima" znajdziemy 11 utworów. Oto ich lista:

1. "Anima Nera"

2. "Sword Of Anger"

3. "Reckless"

4. "Layers Of Time"

5. "Apocalypse"

6. "Now Or Never"

7. "Under The Surface"

8. "Veneficium"

9. "The End Is All I Can See"

10. 'Save Me"

11. "Black Anima".