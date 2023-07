" 'Od nowa' opowiada o pragnieniu wymazania z naszej przeszłości tego, co trudne i złe. Jest o tym, jak utarte schematy i przyzwyczajenia wpływają na aktualne relacje międzyludzkie. To wielkie marzenie o powrocie do początków" - czytamy w opisie nowego singla Kwiatu Jabłoni .

"Dzięki, że jesteście" - dodali muzycy już po premierze piosenki. Wyreżyserowany przez Rodzeństwo Ejryszew teledysk w ciągu trzech godzin zanotował ponad 25 tys. odsłon.

W klipie zagrali m.in. aktorzy Dawid Dziarkowski (m.in. serial "Ludzie i bogowie") i Mateusz Płocha ("M jak miłość", "Pierwsza miłość", "Szadź").

Clip Kwiat Jabłoni Od nowa

"Jedną z trudności związanych z życiem jest to, że nie da się cofnąć czasu. Jak się coś zrobi albo się czegoś nie zrobi, to trudno sprawić, żeby w naszych głowach pozostało wspomnienie niezgodne z przeszłością (pewnie się tak da, ale jest to trudne i nie o tym jest ta piosenka). 'Od nowa' opowiada o tym, że jednak chcielibyśmy umieć cofać czas. Chcielibyśmy zawczasu naprawiać relacje, wymazywać stereotypy i unieważniać niesprawiedliwe oskarżenia. Może z niektórymi sprawami byłoby nam łatwiej, gdybyśmy mogli zacząć z białą kartą" - mówi Jacek Sienkiewicz.



"Rzeczywistość ostatnich lat przygniotła nas strasznymi obrazami, skrajnymi podziałami i niepokojącym biegiem zdarzeń, o których śpiewamy w naszej nowej piosence. Jednocześnie 'Od nowa' wydaje się nam traktować o nadziei, a żywiołowy muzyczny charakter być może pomaga tę nadzieję poczuć. Jesteśmy ogromnie ciekawi reakcji słuchaczy i ich skojarzeń z masą obrazów, które przytaczamy w piosence jak i w przeładowanym symbolami teledysku autorstwa Wiktora Ejryszewa, w którym próbujemy opowiedzieć o pewnego rodzaju cofaniu się w czasie do zera" - dodaje siostra Jacka, Kasia Sienkiewicz.

Jak już informowaliśmy, zespół jesienią ruszy w "Jedyną trasę w Polsce w 2023". Na tych koncertach zespół promować będzie swój trzeci autorski album. Jedynym wyjątkiem od jesiennej trasy będzie specjalny występ podczas 29. Pol'and'Rock Festival (3-5 sierpnia w Czaplinku, lotnisko Broczyno).

Zespół odbierze wówczas Złotego Bączka dla wykonawcy z Dużej Sceny za występ z ubiegłego roku - to nagroda przyznawana przez publiczność w internetowym plebiscycie. Na imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka grupa po raz pierwszy zagrała w 2019 r. jeszcze w Kostrzynie nad Odrą. Tam na Małej Scenie zachwycili do tego stopnia, że fani przyznali im Złotego Bączka.

- Nie mieliśmy świadomości, że Mała Scena to jest te kilkadziesiąt tysięcy osób. Liczyliśmy na to, że to będzie gdzieś jakiś taki mały bonus, czuliśmy się zaszczyceni, że w ogóle możemy przyjechać. To było dla nas takie spektakularne przeżycie i coś bardzo ważnego - opowiadała w rozmowie z Interią Kasia Sienkiewicz.

Kwiat Jabłoni - twórczość i przeboje

Dotychczas grupa dowodzona przez rodzeństwo Kasię i Jacka Sienkiewiczów wypuściła dwie autorskie płyty: "Niemożliwe" (2019) i "Mogło być nic" (2021), które pokryły się podwójną platyną za sprzedaż ponad 60 tys. egzemplarzy każda.

W lipcu 2022 r. zespół zaprezentował album "Wolne serca" z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydawnictwo z udziałem zaproszonych gości (sanah, Natalia Kukulska, Igo, Miuosh, Kuba Kawalec, Natalia Grosiak, Jucho i Kasia Lins) zawiera interpretacje 10 polskich przebojów opowiadających o wolności.



Halowa trasa w ramach promocji nowego albumu rozpocznie się 4 listopada w Szczecinie.