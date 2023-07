Dodajmy, że jedynym wyjątkiem od jesiennej trasy będzie specjalny występ podczas 29. Pol'and'Rock Festival (3-5 sierpnia w Czaplinku, lotnisko Broczyno).

Kwiat Jabłoni odbierze wówczas Złotego Bączka dla wykonawcy z Dużej Sceny za występ z ubiegłego roku - to nagroda przyznawana przez publiczność w internetowym plebiscycie.

Na imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka grupa po raz pierwszy zagrała w 2019 r. jeszcze w Kostrzynie nad Odrą. Tam na Małej Scenie zachwycili do tego stopnia, że fani przyznali im Złotego Bączka.

- Nie mieliśmy świadomości, że Mała Scena to jest te kilkadziesiąt tysięcy osób. Liczyliśmy na to, że to będzie gdzieś jakiś taki mały bonus, czuliśmy się zaszczyceni, że w ogóle możemy przyjechać. To było dla nas takie spektakularne przeżycie i coś bardzo ważnego - opowiadała w rozmowie z Interią Kasia Sienkiewicz.

Kwiat Jabłoni i "Od nowa". Kiedy premiera?

Dotychczas grupa dowodzona przez rodzeństwo Kasię i Jacka Sienkiewiczów wypuściła dwie autorskie płyty: "Niemożliwe" (2019) i "Mogło być nic" (2021), które pokryły się podwójną platyną za sprzedaż ponad 60 tys. egzemplarzy każda. W lipcu 2022 r. zespół zaprezentował album "Wolne serca" z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydawnictwo z udziałem zaproszonych gości (sanah, Natalia Kukulska, Igo, Miuosh, Kuba Kawalec, Natalia Grosiak, Jucho i Kasia Lins) zawiera interpretacje 10 polskich przebojów opowiadających o wolności.



Zapowiedzią trzeciej autorskiej płyty jest singel "Od nowa" , który pojawi się 6 lipca. W teledysku pojawi się Dawid Dziarkowski, aktor znany z m.in. serialu "Ludzie i bogowie".



"Dobra, koniec żartów. Nowa piosenka zbliża się wielkimi krokami, dlatego odsłaniamy kolejne karty. Oto nasza singlowa okładka - przedstawia nas tańczących na górze piachu w świetle reflektorów. Singiel będzie zatem taneczny" - zapowiadają muzycy.

"Ekscytujemy się jak dzieci! Do usłyszenia" - dodaje rodzeństwo.

Halowa trasa w ramach promocji nowego albumu rozpocznie się 4 listopada w Szczecinie.