Na nowym albumie melodyjnego black / deathmetalowego projektu pod wodzą Jacoba Björnfota (wokal / gitara / bas), który podpisał niedawno kontrakt z Metal Blade Records, wystąpił sesyjnie Fredrik Andersson, były perkusista Amon Amarth.

Na trzeciej płycie Kvaen, który wcześniej figurował w katalogu szwedzkiej Black Lion Records, nie zabrakło też gości, w utworze "Traverse The Nether" wystąpił bowiem gitarzysta Necrophobic Sebastian Ramstedt, a w kompozycji "The Wings Of Death" usłyszymy gitarową solówkę w wykonaniu Chaq Mola z Dark Funeral.

Longplay "The Formless Fires" ujrzy światło dzienne 21 czerwca (CD w digipacku, cyfrowo, na winylu).

Teledysk do nowego singla "The Ancient Gods" Kvaen możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Kvaen - The Ancient Gods (Official Video)

Kvaen - szczegóły albumu "The Formless Fires" (tracklista):

1. "The Formless Fires"

2. "Traverse The Nether"

3. "Tornets Sång"

4. "The Ancient Gods"

5. "Basilisk"

6. "De Dödas Sång"

7. "The Perpetual Darkness"

8. "The Wings Of Death".