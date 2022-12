Ugodę, na mocy której rodzina Lynchów otrzyma 3 mln dolarów (13,2 mln zł) odszkodowania, ogłoszono ponad miesiąc po tym, jak Williams przekazał, że jego festiwal muzyczny "Something in the Water" po roku przerwy powróci do Virginia Beach. Wcześniej przeniósł imprezę do Waszyngtonu, twierdząc, że w Virginia Beach unosi się za dużo "toksycznej energii". Festiwal odbędzie się między 28 a 30 kwietnia.

Czytaj też:

Pharrell Williams "G I R L" (recenzja): Po pierwsze dla dziewczyn, po drugie dla muzyki