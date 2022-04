Gitara o ciemnobłękitnym wykończeniu (tzw. Lake Placid Blue) została zaprojektowana dla leworęcznego muzyka (Cobain grał lewą ręką - przyp. red.). Jak informuje organizator aukcji, firma Julien's Auctions, instrument wcześniej prezentowano w Museum of Pop Culture (nazywanym powszechnie MoPOP). Będzie licytowany po raz pierwszy w swojej historii. Według szacunków domu aukcyjnego, cena gitary Cobaina powinna sięgnąć 600-800 tys. dol. (od ok. 2 milionów sześciuset tysięcy do blisko 3,5 miliona zł).

Clip Nirvana Smells Like Teen Spirit

Podczas weekendowej licytacji "pod młotek" trafią również inne przedmioty należące niegdyś do Cobaina. W tym 4-drzwiowy sedan Dodge Dart 170 z 1965 roku. Samochód, który rockman nazwał "Baby Blue", przez ostatnie 28 lat należał do jego siostry - Kimberly. Za auto dom aukcyjny spodziewa się kwoty rzędu 400 - 600 tys. dol.

Gitara i samochód wystawione zostaną także w formie NFT, czyli unikalnej cyfrowej prezentacji. Jako NFT (i niestety tylko w tej wersji) pojawią się charakterystyczne elementy garderoby Cobaina (w tym para jego czarnych butów marki Converse Jack Purcell, lewy but z napisem "Fuhgawz", prawy z "Foogauzie") oraz wykonane przez niego grafiki.

Aukcja "Music Icons" odbędzie się w nowojorskiej restauracji Hard Rock Cafe oraz online na stronie Julien's Auctions.

