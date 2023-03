Dwa lata temu, zapytany przez redaktorów serwisu TMZ, dlaczego w ogóle kupował posiadłość w Nevadzie, skoro od razu sprzedaje, Gene Simmons wyjaśnił, że planował przenosiny wraz rodziną w okolice Las Vegas, by uciec od drastycznych podatków w Kalifornii. Jego żona i dwoje dorosłych dzieci nie chcieli się tam jednak przeprowadzić. "Powiedzieli, że nie zniosą upału i striptizerek na ulicach" - wyznał rockman.

Dzieci rockmana, córka Sophie i syn Nick, mają gdzie się podziać, bo Simmons kupił każdemu z nich dom w Los Angeles. On i jego żona mogą z kolei wybierać pomiędzy domem nad jeziorem w Whistler w Kolumbii Brytyjskiej i domem w Malibu. Dlatego w rozmowie z "The Wall Street Journal" muzyk przyznał, że decyzja o zakupie domu w Nevadzie była nie do końca przemyślana, bo tak naprawdę nie potrzebował tej posiadłości. Tym bardziej, że ze względu na harmonogram tras koncertowych Kiss i jego podróże służbowe, spędził w tam zaledwie kilka tygodni.

Główną zaletą tego ultranowoczesnego, przeszklonego, trzypoziomowego domu, zbudowanego na wzgórzu w obszarze metropolitalnym Las Vegas, są malownicze widoki z rozległej kuchni, jadalni i salonu. W willi jest oprócz tego sześć sypialni, siedem łazienek, biblioteka, galeria na piętrze, prywatne kino i spory basen z lustrem wody na poziomie tarasu.

73-letni weteran rocka zapłacił za ten dom 10,8 mln dolarów. I sporo w niego zainwestował - przeprowadził w nim gruntowny remont, wymienił wszystkie podłogi, a do tego zasadził 137 drzew, przekształcając działkę okalającą willę w park. Można więc śmiało założyć, że teraz, sprzedając dom za 11 mln dolarów, sporo na tej transakcji stracił.

