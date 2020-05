Kult Mogił przed premierą płyty "Torn Away The Remains Of Dasein"

Oldskulowi deathmetalowcy z tarnowskiego Kultu Mogił opublikują na początku czerwca drugi album.

Kult Mogił po raz drugi /Oficjalna strona zespołu

Jak informuje Pagan Records, płytę "Torn Away The Remains Of Dasein" nagrano w nowym składzie, do którego dołączyli wokalista Deimos i gitarzysta Rzułty. W tym rozdaniu zespół wygenerował nową energię i skierował styl grupy w stronę bardziej klasycznego, by nie powiedzieć oldskulowego death metalu lat 90.

"Zamiast podążać za trendami modnego grania, my zmierzamy w przeciwnym kierunku, cofając się do korzeni death metalu jeszcze bardziej niż poprzednio. To nasz najbardziej esencjonalny materiał, pozbawiony warstw mułu i innych dodatków znanych z poprzednich wydawnictw. Zależało nam na tym, aby nowe utwory, ogołocone z tych ozdobników, broniły się mocnymi, nośnymi riffami. To płyta pozbawiona w stu procentach chęcią bycia awangardową lub odkrywczą. Burzymy poprzednio wypracowaną formułę, aby na jej gruzach oddać hołd klasykom gatunku" - napisali deathmetalowcy z Tarnowa.



Okładkę zaprojektował Kamil "Sars" Staszalek, basista Furii i MasseMord.



Miks i mastering odbyły się w Satanic Audio pod okiem Harolda Grunberga.

Następca debiutu "Anxiety Never Descending" (2015 r.) będzie mieć swą premierę 6 czerwca (CD, winyl, cyfrowo).



Nowego utworu "Idols In Blood" Kultu Mogił możecie posłuchać poniżej:

Wideo KULT MOGIŁ - Idols In Blood [TRACK PREMIERE]

Oto program longplaya "Torn Away The Remains Of Dasein":

1. "Hunger Of Pride"

2. "White Death Implosion"

3. "Torment Of Dasein"

4. "Idols In Blood"

5. "A Wax Reverie"

6. "Fountain Of Affliction".