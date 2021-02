Książę Harry rapuje! To nagranie szybko obiegło sieć

Książę Harry był gościem amerykańskiego show. W programie Jamesa Cordena zarapował znany utwór. Od tej strony fani go nie znali!

Książę Harry zaskoczył swoich fanów /Peter Nicholls-WPA Pool /Getty Images

Książę Harry i Meghan Markle rozpoczęli nowe życie w Stanach Zjednoczonych. Na początku unikali mediów, cały czas jednak udzielając się charytatywnie.

Niedawno ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka. Przekazali to przy pomocy pięknej sesji zdjęciowej. Para pojawi się również w programie Oprah Winfrey.

Książę zrobił też swoim fanom niespodziankę, przyjmując zaproszenie do programu Jamesa Cordena.



Podczas wycieczki ulicami Los Angeles rozmawiali między innymi o synu uwielbianej pary. "Mój syn ma już ponad półtora roku, histeryzuje, ma niesamowitą osobowość, składa już dwa, trzy słowa, śpiewa piosenki. Jego pierwsze słowo brzmiało 'krokodyl', składające się z trzech sylab" - opowiadał książę.



James Corden słynie z tego, że namawia swoich gości do zaśpiewania największych muzycznych przebojów. Tym razem książę Harry wykonał fragment piosenki z serialu "Bajer z Bel-Air". Nagranie pojawiło się w internecie i szybko stało się viralem, a fani byli zachwyceni jego poczuciem humoru i dystansem do siebie.