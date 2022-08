Szeroka publiczność poznała Macieja Czaczyka w 2011 r. Zafascynowany polskim bluesem 17-latek z Pniewa koło Gryfina pojawił się wówczas w drugiej edycji "Must Be The Music" Polsatu.



Gitarą zainteresował go dziadek, a w muzycznej drodze młodego wykonawcę wspierał m.in. Waldemar Baranowski z grupy After Blues.

W programie Czaczyk zaprezentował "I co" ( posłuchaj! ) Tadeusza Nalepy (casting i finał) oraz "Tears In Heaven" ( sprawdź! ) Erica Claptona (półfinał). To jednak brawurowo-zawadiacko wykonany utwór Nalepy przysporzył mu najwięcej sympatii.

Maciej Czaczyk - od wygranej w "Must Be The Music" do zostania księdzem

"Ciebie się kocha, jest wszystko, jest showmeństwo" - chwaliła Elżbieta Zapendowska. "Jesteś stworzony do bycia na scenie" - mówił Wojtek "Łozo" Łozowski, a Kora podkreślała, że młody muzyk od początku był jej faworytem.

- Jestem przerażony, czy ja dam radę, czy nie jestem za młodym gościem - mówił Interii tuż po finale mocno jeszcze wstrząśnięty całym zamieszaniem Maciek Czaczyk.

W grudniu 2012 ukazał się debiutancki album Czaczyka, nagrany we współpracy z m.in. Robertem Jansonem, liderem i kompozytorem Varius Manx. Na płycie znalazły się takie utwory jak "Nie bój się", "Dla ciebie" i "Liście na wietrze". Płyta rynku jednak nie zawojowała.

Raptem pół roku później Czaczyk ogłosił, że został przyjęty do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. W czerwcu 2019 r. przyjął święcenia od ks. abp. Andrzeja Dzięgi.

Młody ksiądz został skierowany do parafii św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu. Po trzech latach decyzją arcybiskupa zmienia miejsce posługi - obejmie stanowisko wikariusza parafii św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.