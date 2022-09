Krzysztof Szmigiero urodził się w 1956 roku. Był gitarzystą takich zespołów jak Turbo (jego solówki słychać m.in. w utworach "Już nie z Tobą" oraz "Wariacki taniec") oraz Lombard.

Wideo Turbo - Wariacki taniec

Na przestrzeni lat pojawił się również na płytach Macieja Zembatego i zespołów Rezerwat oraz Ich Troje. Współtworzył także muzykę do filmu "Na całość" nagraną przez zespół Green Revolution.

"Właśnie dotarła do mnie ta tragiczna wiadomość. Nie mogę w to uwierzyć. Wspaniały kumpel i gitarzysta. Miałem przyjemność pracować z nim w TURBO. Grał także w zespole LOMBARD. Cały czas utrzymywałem z nim kontakt i zawsze były to przemiłe rozmowy" - napisał na swoim Facebooku wieloletni wokalista Turbo Grzegorz Kupczyk.

Krzysztof Szmigiero nie żyje. Małgorzata Ostrowska żegna kolegę

Muzyka pożegnała także Małgorzata Ostrowska, była wokalistka grupy Lombard, która z gitarzystą grała na początku istnienia zespołu.

"Bardzo, bardzo smutna widomość dotarła dziś z rana. Zmarł jeden z pierwszych gitarzystów Lombardu, Krzysztof Szmigiero. Grał też w Turbo i kilku innych składach. Zawsze uśmiechnięty, zawsze życzliwy, dobry człowiek po prostu" - napisała wokalistka o koledze.

"Szok i żal ogromny....graj tam Krzysiu, w tym weselszym i lepszym świecie. Chyba zawsze byłeś tak troszkę ponad ziemią" - dodaje.

Wideo LOMBARD Przeżyj to sam

