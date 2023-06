Krzysztof Olesiński nie żyje. Muzyk grupy Maanam ( posłuchaj ) 27 maja skończył 70 lat. Informację o jego śmierci podał zespół Ex Maanam.

"Ze smutkiem informujemy, że wczoraj w Londynie zmarł nagle w wieku 70 lat Krzysztof Olesiński, były basista zespołu Maanam, brat Ryszarda. Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje" - czytamy w poście.

Krzysztof Olesiński występował w Maanamie w latach 1979-1980 oraz 1992-2003. W 1978 wraz z bratem Ryszardem Olesińskim założył zespół Piknik, który na krakowskim festiwalu Jazz Juniors w 1978 zdobył Nagrodę Publiczności.

Rok później rozpoczął współpracę z zespołem Maanam. W czerwcu 1980 roku wystąpił z grupą na festiwalu polskiej piosenki w Opolu. Brał udział w nagrywaniu debiutanckiej płyty zespołu, współtworzył muzykę do filmu "Wielka majówka".

Po wydaniu pierwszego krążka przeszedł do jazzowego zespołu Laboratorium , a po sukcesie na Zurich Jazz Festival wyruszył na koncerty w Szwajcarii i Niemczech. Pod koniec 1990 roku grupa rozwiązała się. Początek 1991 roku to współpraca z grupą Blue Painting, a niedługo później także powrót Maanamu w którym był do końca działalności zespołu.

Pojawił się na dziesięciu albumach legendarnej grupy: "Maanam" (1980), "Ballady" (1993), "Róża" (1994), "Kolekcjoner" (1995), "Łóżko" (1996), "Hamlet" 1997, "Rockandrolle" (1997), "Klucz" (1998), "Hotel Nirvana" (2001), "Maanamania" (1993).

W 2006 roku muzyk wyjechał do Londynu, gdzie mieszkał. Był także Dyrektorem Artystycznym telewizji polskiej na wyspach TVPL.tv.