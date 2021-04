Krzysztof Krawczyk nie żyje. Tak żegnają legendę

"Zmarł Krzysztof Krawczyk. R.I.P." - napisał na Facebooku Andrzej Kosmala, wieloletni menedżer legendy polskiej sceny. 74-letniego piosenkarza pożegnali m.in. przyjaciele ze sceny.

Reklama

Krzysztof Krawczyk miał 74 lata AKPA

W drugiej połowie marca Krzysztof Krawczyk poinformował na swoim Facebooku, że jest zakażony koronawirusem i trafił do szpitala.

Reklama

"Muszę podjąć walkę, jeszcze jedną w moim życiu walkę! Nie wiem jak będzie z moją Ewą, która jeszcze nie ma wyniku, ale jest na kwarantannie w domu. Milknę. Nie oczekujcie żadnych wiadomości ode mnie. I proszę nie nękajcie moich bliskich. Mogę tylko Was prosić o modlitwę! Nawet szczepienie Pfizerem nie pomogło. Łączę się w chorobie ze wszystkimi, których ona dopadła, a szczególnie z moim Przyjacielem Andrzejem Piasecznym. Piasek nie dajmy się tej zarazie!" - przekazał wówczas.

Kolejne informacje o stanie zdrowia gwiazdora wychodziły już od jego żony Ewy Krawczyk oraz menedżera Andrzeja Kosmali.



Krótko przed Wielkanocą Krzysztof Krawczyk opuścił szpital. O swoim stanie zdrowia opowiedział też "Super Expressowi". "Wychodzę ze szpitala. Dziękuję fanom za wsparcie. Żona czytała mi przez telefon wszystkie komentarze i życzenia. Wracam do zdrowia. Nie martwcie się o mnie, z dnia na dzień czuję się coraz lepiej. Bóg działa rękoma ludzi. Dziękuję Bogu, że żyję" - cytował wokalistę tabloid.

Festiwal w Opolu 2018: Jubileusz Krzysztofa Krawczyka 1 / 11 Na Festiwalu w Opolu 2018 swoje 55-lecie kariery świętował Krzysztof Krawczyk Źródło: AKPA udostępnij

"Właśnie się dowiedziałam, że zmarł Krzysztof Krawczyk. Bardzo, bardzo mi smutno" - napisała Edyta Bartosiewicz, która wspólnie z Krawczykiem nagrała wielki przebój "Trudno tak".



"Tę piosenkę napisałem dla Krzysztofa Krawczyka w 2004 roku. To był wyjątkowy artysta. Żegnaj Krzysztof" - wspomniał z kolei Artur Rojek, dołączając do pożegnania utwór "Ostatni taniec". "Do zobaczenia Mistrzu" - dodał krótko Michał Wiśniewski. Swoje słowa pożegnania wystosował również Grzegorz Kupczyk, który miał okazję pracować z Krawczykiem m.in. przy utworze "Turbogrosik".

Artystę wspomnieli też liczni politycy. "Przejechaliśmy z Panem tysiące kilometrów. Przetańczyliśmy z Panem setki nocy. Przetęskniliśmy z Panem wiele dni. Krzysztof Krawczyk. Kochaliśmy Pana. Nasi dziadkowie. Nasi rodzice. My. Nasze dzieci. Żegnamy z bólem serca" - napisał Bartosz Arkułowicz.

"Niewielu jest artystów, którzy łączą całe pokolenia i są kochani przez wszystkich Polaków, bez względu na gusta muzyczne, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Taki był Krzysztof Krawczyk" - skomentował Mateusz Morawiecki.



Do pożegnania przyłączyli się także m.in. Andrzej Halicki, Michał Woś, Jacek Ozdoba, Adam Szejnfeld i Marcin Gołaszewski.