"Świat pełen niespodzianek" to wzruszająca, momentami zabawna opowieść o przyjaźni. 66-minutowy film zapewnia całej rodzinie zarówno rozrywkę, jak i przekazuje uniwersalne wartości. Czwórka młodych bohaterów - Lila, Kamil, Aleks i Wiki - musi przejść długą drogę ze zwykłego szkolnego korytarza do baśniowego lasu i groźnej krainy lodu, by docenić wartość przyjaźni. Pomoże im w tym Kinderino, bohater marki KINDER Niespodzianka, ale to oni sami będą musieli podjąć najważniejsze decyzje.

Do realizacji produkcji zaangażowano ponad 60 dziecięcych tancerzy oraz plejadę gwiazd Telewizji Polsat w nietypowych rolach i niesamowitych kostiumach.

Reklama

Na ekranie pojawią się m.in. Stanisław Karpiel-Bułecka w roli orła, Krzysztof Ibisz jako łoś oraz Antoni Królikowski, Rafał Maserak i Adam Zdrójkowski jako szopy pracze. Wiewiórki, a właściwie wiewióenserki to Klaudia Halejcio, Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Wiktoria Gąsiewska. Nauczycielkę zagrała Katarzyna Moś, w której wykonaniu usłyszymy piosenkę przewodnią musicalu "Drogowskazy".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Ibisz o musicalu "Świat pełen niespodzianek": Gram łosia INTERIA.PL

- Super film, super przygoda, świetna atmosfera i megazdolne dzieciaki - opowiada Krzysztof Ibisz w rozmowie z Interią.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Moś Drogowskazy

Podróż głównych bohaterów po świecie pełnym niespodzianek została w całości wyprodukowana w studiu filmowym dzięki technologii Virtual Film Production, czyli połączeniu technologii telewizyjnej, silnika gry komputerowej oraz ekranów wykorzystywanych przy eventach. Technologia Virtual Production dotąd w Polsce była używana głównie w grach, teledyskach, reklamach oraz produkcji telewizyjnej. "Świat pełen niespodzianek" to pierwsza w Polsce produkcja fabularna, w której zastosowano takie rozwiązanie.

Specjalnie na potrzeby musicalu powstało 10 oryginalnych piosenek, do wykonania których zaproszeni zostali młodzi artyści oraz wybrane gwiazdy Telewizji Polsat.

Musical "Świat pełen niespodzianek" w Telewizji Polsat 18 grudnia o godzinie 20:00, a także dostępny bezpłatnie na Polsat Go!