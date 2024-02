"Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" - napisał 22 grudnia na Facebooku jego przyjaciel i współtwórca tego kabaretu, Krzysztof Hanke.

Trzy dni wcześniej Respondek miał przejść zawał serca. "Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie" - przekazał Hanke.

30 grudnia 2023 roku artysta spoczął na cmentarzu w Tarnowskich Górach. W trakcie ceremonii żegnali go rodzina, przyjaciele i fani. Jednym z mówców był wieloletni współpracownik, a zarazem bardzo bliski przyjaciel - Krzysztof Hanke. "Jakimi słowami można pożegnać przyjaciela? 25 lat razem jeździliśmy po świecie, setki kilometrów, tysiące występów. Z Krzyśkiem czułem ogromną więź. Chyba już zawsze będę patrzył w lewo, patrząc, czy wyjdziesz zza kulis. To był wielki zaszczyt, że mogłem stać na scenie obok tak wielkiego artysty jak ty" - mówił kabareciarz.

Krzysztof Hanke na scenie będzie wspominał zmarłego Respondka

Teraz pogrążony w żałobie artysta poinformował, jakie ma w najbliższym czasie plany zawodowe. Wyjaśnił fanom, że choć Krzysztof Respondek już nigdy nie zagra z nim wspólnego koncertu, to "przedstawienie musi trwać". Ogłosił tym samym występy z cyklu "One Man Show".

"Krzysiu Respondek już ze mną niestety nie pojedzie, ale ja spróbuję całą trasę zagrać sam. Zapraszam, będzie wieczór wspomnień o Krzysiu Respondku, ale będzie również nowy program w wykonaniu Krzysztofa Hanke. Zapraszam serdecznie. Jak wy przyjdziecie, to ja przyjadę" - napisał Krzysztof Hanke na Facebooku.

Pierwsze występy odbędą się w drugiej połowie lutego w Niemczech, a w marcu zaprezentuje się przed polską publicznością.

Przypomnijmy, że Krzysztof Hanke założył kabaret Rak w 1982 roku. Na scenie towarzyszyli mu Grzegorz Poloczek oraz zmarły niedawno Krzysztof Respondek.

Kim był Krzysztof Respondek?

Pochodzący z Tarnowskich Gór Respondek w 1992 roku został absolwentem na Wydziale Aktorskim PWST we Wrocławiu. Zagrał w kilkunastu spektaklach, m.in. "Ślady" (1993) w reżyserii Józefa Szajny, "Skrzypek na dachu" (1993) w reżyserii Marcela Kochańczyka i "Fame" (1997) w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego.

Wiosną 2008 r. zwyciężył w trzeciej edycji programu Polsatu "Jak oni śpiewają". Niewiele ponad rok później wygrał również szóstą edycję tego show uznawaną za "mistrzowską" - brali w niej udział uczestnicy poprzednich edycji. W 2011 r. triumfował na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze (zdobył Złoty Samowar za wykonanie piosenki "Bieriega Rossii"). W kwietniu 2013 r. ukazała się jego jedyna płyta studyjna - "Taki świat kupuję", na której poza premierowymi utworami napisanymi przede wszystkim przez Aleksandra Woźniaka znalazła się także wspomniana piosenka "Bieriega Rossii".

Jesienią 2015 r. wziął udział w czwartej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" - w show Polsatu zajął ostatnie, ósme miejsce. Wcielał się w m.in. Paula McCartneya, Jana Kiepurę, Marka Grechutę, Elżbietę Dmoch (Dwa Plus Jeden), Andrzeja Zauchę czy Ryszarda Riedla z grupy Dżem.