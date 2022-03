Budka Suflera zapisała się już w historii polskiej muzyki. Przeboje takie jak: "Jest taki samotny dom", "Jolka Jolka, pamiętasz?", "Noc komety", "Cisza jak ta", "Twoje radio", "Nie wierz nigdy kobiecie" czy "Takie tango" to utwory znane kilku pokoleniom. Kompozytorem większości hitów Budki Suflera był Romuald Lipko.



Ostatnią płytą Budki Suflera jest wydana w listopadzie 2020 r. "10 lat samotności". Za mikrofonem stanął wówczas Felicjan Andrzejczak, z którym zespół przyjaźni się od ponad 40 lat. To on śpiewał w przebojach "Jolka, Jolka pamiętasz", "Czas ołowiu" czy "Noc komety".

Przypomnijmy, że Romuald Lipko zmarł 6 lutego 2020 roku po walce z nowotworem w wieku 69 lat.

W 2021 roku cały kraj obeszła informacja, że Jacek Kawalec został nowym wokalista grupy Budka Suflera, który za mikrofonem zastąpił Felicjana Andrzejczaka.

"Mam świadomość tego, że będę porównywany z genialnym, obdarzonym niesamowitym talentem wokalnym, Krzysztofem Cugowskim. Ale ja nie będę chciał się z nim porównywać, będę się starał zaśpiewać te rzeczy po swojemu" - mówił wtedy Kawalec.

Sytuację skomentował w tamtym czasie dla "Onetu" twierdząc Krzysztof Cugowski, twierdząc, że jest to demolowanie legendy.

"Budka Suflera zakończyła działalność w 2014 r. Wszystkie działania po tej dacie są smutnym demolowaniem legendy" - powiedział Krzysztof Cugowski.

Budka Suflera: Krzysztof Cugowski wróci do zespołu?

W najnowszej rozmowie z "Faktem", Krzysztof Cugowski zapytany został, czy jest szansa, aby wrócił do Budki Suflera.

"Ja nie mam do czego wracać. We współczesnej Budce Suflera gra jeden człowiek, który grał w dawnym zespole: perkusista" - zakpił Cugowski.

Wokalista dodał też, że zdecydowanie bardziej ceni sobie swoją solową karierę.

"Wolę swoją działalność. Robię to od siedmiu lat i nie widzę powodu, by to zmieniać" - dodał.

W maju 2020 roku ukazał się dwupłytowy album Krzysztofa Cugowskiego, pt. "50/70 Moje najważniejsze", zawierające akustyczne aranżacje przebojów, śpiewanych wcześniej przez artystę m.in. z Budką Suflera.

