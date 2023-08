Krystyna Prońko to jedna z legend polskiej piosenki. Wokalistka, która zasłynęła ponadczasowymi kompozycjami "Psalm stojących w kolejce" czy "Jesteś lekiem na całe zło" niedawno gościła na festiwalu Top of The Top w Sopocie.

Artystka, która w trakcie trwającej 50 lat kariery zdobyła wiele wyróżnień i nagród, ma na swoim koncie m.in. także współpracę z młodymi muzykami jako pedagog. W latach 1979-1981 uczyła śpiewu w Akademii Muzycznej w Katowicach, pracowała również z młodymi wokalistami w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Wygląda na to, że Prońko w przypadku kariery zakłada, że "na wszystko przychodzi czas". W rozmowie z party.pl stwierdziła, że nie rozumie, dlaczego na scenach pojawiają się młode piosenkarki, które często są jeszcze niepełnoletnie. Mowa była o Viki Gabor (16 lat) i Sarze James (15 lat), a także Roxie Węgiel, która na początku roku skończyła 18 lat.

Roxie Węgiel na premierze filmu "Mavka i strażnicy lasu" 1 / 7 "Praca nad animacją wymaga zaangażowania całej swojej emocjonalności. A w przypadku 'Mavki i strażników lasu' było naprawdę wiele wzruszeń. Natomiast podczas śpiewania utworu 'Mavka. Pieśń Lasu', od razu poczułam się świetnie w tych balladowych klimatach. Mam nadzieję, że udało mi się oddać klimat tej magicznej opowieści. To jest naprawdę przepiękna historia, którą polecam obejrzeć nie tylko najmłodszym widzom, ale i dorosłym" - zachęcała Roxie Węgiel. Źródło: AKPA

"Uważam, że dzieci nie powinno się wpuszczać na scenę" - stwierdziła stanowczo Krystyna Prońko. Po chwili dodała, dlaczego jej zdaniem nie powinno się zezwalać młodym wokalistkom stawać na scenie. "To są ambicje rodziców, którzy realizują je poprzez dzieci" - odpowiedziała krótko.

Jak przyznała, nie śledzi ich poczynań, choć "wie, że istnieją".

Zgadzacie się z opinią Krystyny Prońko?