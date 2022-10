Krushhammer zadebiutuje albumem "Blood, Violence & Blasphemy"

Debiutancki longplay piekielnych black / thrashmetalowców z wiekopomnego dla brazylijskiej sceny Belo Horizonte, gdzie narodziła się Sepultura, trafi do sprzedaży 28 listopada pod banderą portugalskiej Helldprod Records. Poza regularną wersją CD album ukaże się również w limitowanej edycji, w której znajdziemy dodatkowo koszulkę, przypinkę i plakat.

Nagrania odbyły się w Studio Attack. Okładkę "Blood, Violence & Blasphemy" stworzył Emerson Maia.

Powstały w 2017 roku Krushhammer dał się lepiej poznać dwa lata później za sprawą wydanej samodzielnie EP-ki "Speed Blacking Hell".



Dodajmy, że Krushhammer tworzą muzycy kojarzeni z innymi miejscowymi formacjami, w tym Thrash Attack, Warfare Evil i Bloody Vomit.

Utworu "Morbid Future" Krushhammer możecie posłuchać poniżej:

Krushhammer - oto program płyty "Blood, Violence & Blasphemy" (tracklista):

1. "Morbid Future"

2. "Apocalyptic Cult"

3. "Evil Domain"

4. "Sorcery Rites"

5. "The Witcher"

6. "In The Night"

7. "Born To Blasphemy"

8. "Find The Undead"

9. "Try Suicide"

10. "Satanic Fire".