Król: Nowa płyta "Nieumiarkowania". Zobacz teledysk "Druga pomoc"

W dniu premiery nowej płyty "Nieumiarkowania" Król wypuścił animowany teledysk do utworu "Druga pomoc".

Król prezentuje nowy materiał /materiały prasowe

Pochodzący z Gorzowa Wielkopolskiego Błażej Król współtworzył i współtworzy: UL/KR, Lauda, Kobieta z wydm. Od 2014 działa także na własną rękę, jako Król, próbując przełożyć podziemną wrażliwość na radiowy język, doszukując się przy tym prostoty i nośności w wielowarstwowej liryczności.

Reklama

Jeśli poprzednie wydawnictwa Króla miały poetyckie oraz marzycielskie niedopowiedzenia, tak "Nieumiarkowania" mogą wręcz porazić swoją intensywnością oraz naturalnością.

"W warstwie muzycznej mamy do czynienia z frywolnym synthpopem z punkowym zacięciem, ponowną rehabilitacją szlagierowej tkliwości, ambientowymi pasażami otulonymi tanecznymi wiązkami i chęcią odnalezienia w pop/rocku mrocznej przebojowości. Ten miszmasz jest trudny do okiełznania, ale przy odrobinie cierpliwości i samozaparcia wszystko jest do ogarnięcia" - czytamy w informacji prasowej.

Za oprawę graficzną płyty odpowiada duet DWA ZETA: Zbiok (Sławek Czajowski) i Karolina Zajączkowska.

Teledysk "Druga pomoc" przygotował wielokrotnie nagradzany twórca Marcin Podolec, współautor m.in. graficznego wywiadu z Pablopavo.

Clip KRÓL Druga pomoc

Szczegóły trasy koncertowej promującej album "Nieumiarkowania":

27.09 - Ostrów Wielkopolski, Stara Przepompownia

4.10 - Opole, NCPP

5.10 - Gniezno, Młyn

6.10 - Bielsko-Biała, Miasto

11.10 - Wrocław, Stary Klasztor

12.10 - Polanica, Festiwal M.Czubaszek

13.10 - Rybnik, Dom Kultury Niedobczyce

17.10 - Olsztyn, CEiK

18.10 - Gdańsk, Stary Maneż

19.10 - Gorzów Wielkopolski, Teatr im. J. Osterwy

25.10 - Warszawa, Niebo

26.10 - Katowice, Rialto

8.11 - Przybysławice, Dwór na Wichrowym Wzgórzu

9.11 - Wałbrzych, A'Propos

10.11 - Łódź, Wytwórnia

15.11 - Poznań, Próżność

17.11 - Kraków, ZetPeTe

22.11 - Lublin, Klub Dom Kultury

23.11 - Gomunice, Bogart

29.11 - Grudziądz, Akurat.