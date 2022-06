Krist Van D (naprawdę nazywa się Krystian Dobraszak) obecny jest na polskiej scenie klubowej od ponad dekady. Współpracował z takimi wokalistkami, jak m.in. Gosia Andrzejewicz, Patricia Kazadi (jako Trish), Terri B, Dhany, Włoszką znaną z projektu Benassi Bros (singel "Hangover") czy Niles Mason (wokalista z utworu "Louder Than Words" David Guetty & Afrojacka).

Do największych przebojów Polaka należą single "You Are The One" (ponad 1,2 mln odsłon), "I Need Love", "You & Me" (oba ponad milion) i "Miami".

Po niedawnej premierze "Not The One" Krist Van D wypuszcza kolejny singel - utrzymany w letnim klimacie utwór "Ibiza". Piosenka jak i teledysk nawiązują do imprezowej stolicy Europy, zwaną też "białą wyspą pokoju i miłości".

Ibiza przyciąga nie tylko imprezowiczów, ale także najlepszych DJ-ów świata. Hiszpańska wyspa oferuje mnóstwo urokliwych plaż, jak i wiele klimatycznych miejsc, z popularnymi klubami słynnymi na cały świat takimi jak: Amnesia, Space, Pacha, Privilege czy Ushuaia.

W utworze "Ibiza" nie zabrakło również tematyki letniej miłości, którą przeżywa wielu z nas podczas wakacyjnych wyjazdów.

"Chciałbym aby 'Ibiza' wprawiała wszystkich w pozytywny letni nastrój i wyzwalała u ludzi wyłącznie dobre wibracje" - podkreśla Krist Van D.

