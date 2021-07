Kris Wu przerywa milczenie. Gwiazdora k-popu oskarżono o gwałt

Krisa Wu, byłego wokalistę popularnego zespołu EXO, oskarżyła jego fanka Du Meizhu, która twierdzi, że 30-latek zgwałcił ją w swoim apartamencie.

Całą sytuację dziewczyna, która w tamtym czasie miała 17 lat, ujawniła w rozmowie z chińską stroną internetową NetEase.

Według jej relacji do domu gwiazdora zaprosił ją jego menedżer. Twierdził, że Kris Wu będzie mógł pomóc jej w rozwinięciu kariery aktorskiej.

Nastolatce, gdy już pojawiła się w domu celebryty, nie pozwolono wyjść. Podano jej alkohol, a niedługo po wypiciu drinka dziewczyna miała stracić przytomność. "Gdy się obudziłam, byłam w jego łóżku" - mówiła.

Fanka przyznała, że w kolejnych miesiącach wokalista wmawiał jej, że jest z nią w związku, a następnie zerwał całkowicie kontakt. W kolejnych tygodniach Du Meizhu dowiedziała się o innych ofiarach Krisa Wu.

W rozmowie z mediami pokrzywdzona przyznała, że Wu traktuje kobiety jak członkinie haremu.



Szokujące oskarżenia. Kris Wu się broni. Marki odsuwają się od gwiazdora

Sam wokalista zaprzecza wszystkim doniesieniom. Oświadczenie opublikował na platformie Weibo.

"Panią Miss Du spotkałem tylko raz, gdy widziałem się z przyjaciółmi. Nie podawałem jej alkoholu. Nigdy nie zmuszałem kobiet do seksu ani nie próbowałem zgwałcić kogokolwiek na randce" - czytamy. "Jeśli takie zdarzenie miało miejsce, to proszę się nie martwić, sam pójdę do więzienia" - dodał.

Wu zapowiedział, że wystosuje kroki prawne przeciwko swojej byłej fance. Jego prawnik zapowiedział, że pozwie oskarżającą jego klienta kobietę o zniesławienie. Du Meizhu w udzielonym wywiadzie ujawniła, że również złożyła zeznania organom ścigania i czeka na ich reakcję. W pojawiły się głosy innych kobiety, które twierdzą, że padły ofiarą 30-letniego gwiazdora.

Sprawa zrobiła się na tyle poważna, że liczne marki, z którymi Kris Wu współpracował, zawiesiły z nim kontrakty reklamowe. Zrobiły to m.in. Louis Vitton, Porsche i L’Oreal.



Kim jest Kris Wu?

Kris Wu to wokalista chińsko pochodzenia, mieszkający od 10. roku życie w Kanadzie. Ogromną popularność przyniosły występy w koreańskim boysbandzie EXO, a następnie w Exo-M. Po odejściu z grupy rozpoczął działalność solową, jest jednym z najpopularniejszych celebrytów w Chinach.

W 2018 roku zadebiutował solowo z płytą "Antares", na której gościł m.in. Travis Scott.

Wu jest też aktorem i modelem. Występował w dochodowych produkcjach w Chinach, a w 2017 roku filmem "xXx: Reaktywacja" zadebiutował w Hollywood.