Kreator: Sprawdź tytułowy utwór z nowej płyty "Hate Über Alles"

"Hate Über Alles", pierwsza od pięciu lat płyta weteranów teutońskiego thrashu, powstała w berlińskim Hansa Tonstudio, gdzie nad przebiegiem sesji nagraniowej czuwał amerykański producent Arthur Rizk (m.in. Cavalera Conspiracy, Code Orange, Power Trip, Soulfly).

Okładkę nowego albumu podopiecznych Nuclear Blast Records zaprojektował rozchwytywany na metalowej scenie artysta Eliran Kantor.

"Trudno mi to ubrać w słowa, ale myślę, że znów jest bardziej thrashowo. Mamy tu sporo melodii, nie brakuje również tradycyjnych akcentów i elementów znanych z ostatnich czterech czy pięciu albumów. Są też jednak bardzo oldskulowe momenty. To bez wątpienia kolejny etap" - tak o nowej płycie już w zeszłym roku mówił Mille Petrozza, frontman zespołu Kreator.

Przypomnijmy, że "Hate Über Alles" będzie pierwszym longplayem Kreator z udziałem francuskiego basisty Frédérika Leclercqa (Loudblast, Sinsaenum, eks-Dragonforce), który dołączył do składu w 2019 roku. Nowa płyta Kreator będzie mieć swą premierę 3 czerwca.

Album "Hate Über Alles" promuje już singel do utworu tytułowego. Nakręcony do niego teledysk - w reżyserii polskiej Grupy 13 - możecie zobaczyć poniżej:

Oto lista utworów albumu "Hate Über Alles":

1. "Sergio Corbucci Is Dead"

2. "Hate Über Alles“

3. "Killer Of Jesus"

4. "Crush The Tyrants"

5. "Strongest Of The Strong"

6. "Become Immortal"

7. "Conquer And Destroy"

8. "Midnight Sun"

9. "Demonic Future"

10. "Pride Comes Before The Fall"

11. "Dying Planet".