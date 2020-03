Kreator: Singel niespodzianka "666 - World Divided"

"666 - World Divided" - to tytuł właśnie opublikowanego, zupełnie nowego singla grupy Kreator.

Millie Petrozza (Kreator) w akcji /Santiago Bluguermann /Getty Images

Nowy singel weteranów teutońskiego thrashu ukazał się w piątek, 27 marca, w wersji cyfrowej. Limitowana edycja winylowa (siedmiocalówka) będzie mieć swą premierę 10 kwietnia nakładem Nuclear Blast Records i zostanie wzbogacona o utwór "Checkmate" Lamb Of God.

Przypomnijmy, że to właśnie w towarzystwie Amerykanów z Lamb Of God Kreator planował wyruszyć na przełomie marca i kwietnia w trasę po Europie, która 2 kwietnia miała zawitać do Tauron Areny Kraków. Wojaże po Starym Kontynencie zostały jednak odwołane i przeniesione na późniejszy termin, który nie został jeszcze ustalony, a wszystko to przez epidemię koronawirusa.



Singel "666 - World Divided" wyprodukowali Andy Sneap i Marcus Ganter. Nagrania odbyły się w berlińskim studiu Hansa.



"666 - World Divided" jest pierwszym nagraniem Kreator z udziałem Frédérika Leclercqa, francuskiego basisty i byłego członka londyńskiej grupy Dragonforce, który dołączył do niemieckiej formacji latem 2019 roku.



Nakręcony do singla "666 - World Divided" teledysk Kreator możecie zobaczyć poniżej: