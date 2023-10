Debiutancka płyta z 2002 roku wyraźnie określiła twórczość Kowalskiego jako pełną humoru, autoironii oraz prześmiewczego spojrzenia na świat. Kolejny album "Swobodny Przelot" promowany przez single "Sen Kowalskiego", "Funky i Kowalski" oraz "Zdarzam się" potwierdził muzyczno-satyryczny kierunek obrany przez zespół. Przez kilka sezonów grupa zagrała ponad 200 koncertów w całej Polsce, niosąc radość i ulgę publiczności, po czym przewrotnie... zawiesiła swoją działalność na kilka lat.

Teraz, po przerwie, Kowalski niespiesznie "odgrzebuje się z liści". Wiadomo już, że zespół przygotował 12 nowych piosenek, które ukażą się na nadchodzącej trzeciej płycie.

"Utwór z tych bardziej życzeniowych. Takie trochę... czym by tu Pana zająć? No bo nie bardzo w sumie wiadomo. Co tam w sferze zainteresowań, słabości czy głęboko skrywanych pragnień? A może odpowiedzią właśnie jest irracjonalna, zwyczajna historia jakich wiele - miłość. Miłość świeża, szczenięca, niezrozumiała i niezaznana dotychczas. Obezwładniająca, znosząca dotychczasowe schematy, regulująca wydzielanie żółci, złe zamiary i nastroje. 'Jarek kochanek', 'kochany Jarek'..., jak blisko stąd do szacunku, harmonijnych relacji, akceptacji i respektowania godności drugiego człowieka. Bo drugiego człowieka trzeba, choć raz, szczerze pokochać i wszystko może się jeszcze odcymbalić" - mówi o piosence Kowalski.

"Kupuj płetwy Jarek, wyskocz gdzieś nad wodę... Lato trwa tylko chwilę! Lato trwa tylko chwilę! Lato trwa tylko chwilę, 'Give Peace A Chance' i zakochaj się (...) Jarek, no co ci zależy... weź się w końcu zakochaj... wszystkim nam to na dobre wyjdzie" - słyszymy w satyrycznej piosence.

