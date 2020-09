Koszmarny wypadek wokalistki disco polo. Siostra błaga o pomoc

Daria Chojnacka, znana z zespołu ID Twins oraz z nowego filmu Patryka Vegi, uległa wypadkowi. W poważnym stanie trafiła do szpitala.

Iza i Daria Chojnackie tworzą duet ID Twins /YouTube /materiał zewnętrzny

O tragedii poinformowała jej siostra bliźniaczka.

Jak czytamy, 24-letnia wokalistka trafiła do szpitala ze złamaną kością udową i innymi poważnymi obrażeniami ciała.



Portal disco-polo.info ustalił, że do wypadku doszło, gdy piosenkarka wracała do domu na quadzie.

"Będą nam potrzebne pieniążki dla Niej na leczenie oraz rehabilitacje. Podaruj tyle, ile możesz, liczy się każda złotówka, każdy gest" - apelowała w poście na Facebooku siostra poszkodowanej, Iza.



Do wpisu dodała zdjęcia, na których widać, jak poważny jest stan Chojnackiej.



Bliźniaczki Chojnackie wystąpiły ostatnio w najnowszej produkcji Patryka Vegi pt. "Pętla". Pojawiły się również w oficjalnym zwiastunie filmu.

Wideo PĘTLA - zwiastun reżyserski bez cenzury!

Można było zobaczyć je również w telewizji m.in. w randkowym show Polsatu "Take Me Out. Umów się ze mną" oraz w programie "Pojedynek na modę" w TVN Style.



Jako ID Twins tworzą muzykę z nurtu disco polo. Mają na koncie utwory "Ale teraz" i "Daj mi znak" ( sprawdź! ).