30 marca odbyła się premiera teledysku do nowej piosenki Zenka Martyniuka - "Jak mam cię pokochać" ( sprawdź! ).



"Cześć kochani, kłania się Zenek Martyniuk. Zapraszam państwa do obejrzenia naszego najnowszego teledysku do piosenki 'Jak mam cię pokochać'" - zapowiadał wokalista.

"Jak mam cię pokochać". Zenek Martyniuk wraca do lat 80.

Utwór promuje nowy album lidera discopolowej grupy Akcent. "Styl muzyczny, którym się inspirowałem pochodzi z lat 80. Powrót do przyszłości to nowe brzmienia, jakość i zupełnie nowy projekt muzyczny" - podkreślił.



Reklama

"'Jak mam Cię pokochać' to tytuł piosenki promującej nowy album. Styl muzyczny, którym się inspirowałem pochodzi z lat 80. Powrót do przyszłości to nowe brzmienia, jakość i zupełnie nowy projekt muzyczny. Dziś udostępniam drodzy fani singiel promujący zapowiedź mojego nowego projektu. Zapraszam serdecznie do śledzenia moich mediów. Gorąco zapraszam" - napisał w opisie do teledysku Martyniuk.



Co wiemy o nowym projekcie Zenka Martyniuka?

Współutorem piosenki "Jak mam cię pokochać" jest Marcin Kiljan, który jako producent pracował z m.in. Top One (przebój "Ole! Olek"), Magdą Modrą i Rafałem Brzozowskim. Dodajmy, że to on odpowiada również za utwór "Nigdy nie zapomnę" ( sprawdź! ), którym na scenie disco polo zadebiutował Daniel Martyniuk - syn Zenka.



W ostatnim czasie król disco polo wypuścił piosenki "Będę zawsze tam, gdzie ty" ( sprawdź! ) i "Dziki Zachód" ( posłuchaj! ). W teledysku do pierwszego z tych utworów w roli głównej zadebiutowała żona wokalisty - Danuta Martyniuk.